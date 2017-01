Een deel van de dossiers van het 8 december strafproces.





Nadat in het slepende 8 decemberstrafproces de Krijsraad uiteindelijk alle schorsingen rond de Amnestiewet 2012 had opgeheven, heeft op 29 juni 2016 president Desi Bouterse de procureur-generaal opgedragen de 8 decemberstrafzaken te doen beëindigen. De president heeft zich daarbij beroepen op de staatsveiligheid die in gevaar is gebracht door deze beslissingen van de Krijgsraad en heeft zich op grond van artikel 148 van de Grondwet, bevoegd geacht dit bevel aan de procureur-generaal te geven.Het bevel werd gegeven één dag voordat de auditeur-militair zijn strafeis zou houden. De procesgemachtigden van de 8 december nabestaanden hebben aangegeven dat de president die tevens hoofdverdachte is, voor dit bevel misbruik heeft gemaakt van artikel 148 van de Grondwet, om zich in te mengen in het strafproces waar hij persoonlijk belang bij heeft.De beslissing van de Krijgsraad kan doorslaggevend zijn voor de vraag of het 8 decemberstrafproces zal worden voortgezet of niet. Belangstellenden om de zitting bij te wonen zijn dit keer niet in de gelegenheid gesteld zich te registeren.Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden geeft desgevraagd aan Starnieuws aan dat steeds in de week vóór de zitting de Militaire Politie in de kranten een oproep tot registratie plaatst. Starnieuws heeft begrepen dat mensen zich wel konden registeren ook al was er geen aankondiging.Alleen personen die geregistreerd staan mogen de zitting bijwonen. Ditmaal heeft er geen oproep tot registratie plaatsgevonden. Essed zegt dat het secretariaat van de Krijgsraad hem wel heeft aangegeven dat de zitting van maandag 30 januari aan het Onafhankelijkheidsplein voor 10.00 uur gepland staat. Hij gaat er dus vanuit dat de zitting normaal voortgang zal vinden.