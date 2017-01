De Lions Club Paramaribo Noord en de afdeling Verkeer van het Korps Politie Suriname hebben tijdens een verkeerscontrole bij de Wijdenboschbrug vesten uitgedeeld aan bromfietsers. Het initiatief is genomen door de twee instanties aangezien bromfietsers een kwetsbare groep zijn in het verkeer. Volgens de statistieken van het afgelopen jaar zijn van de 74 dodelijke verkeersslachtoffers 31 bromfietsers.Met het verstrekken van de high visibility vesten aan bromfietsers wil de Lions een bijdrage leveren aan het accentueren van bromfietsers in het verkeer. De bromfietsers worden geadviseerd hun vesten aan te doen bij het deelnemen aan het verkeer.Tijdens deze acties ook de bescheiden van de bromfietsers gecontroleerd.De Lions en de politie streven met dit initiatief ernaar toe het aantal verkeersslachtoffers onder bromfietsers te minimaliseren.Het ligt in de bedoeling deze acties landelijk uit te voeren. Ook de districten zullen worden aangedaan. Dit jaar zal er meer aandacht worden tijd besteed aan deze groep, meldt de politie Public Relations.