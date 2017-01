Sham Binda, voorzitter Akmos





De associatie bestaat vijftien jaar en zegt dat Suriname kennis arbeiders en gedurfd ondernemerschap ontbeert om de gewenste productie te halen. Zij gelooft in beroepsimmigratie en pleit ervoor om zoveel mogelijk agrariërs, handarbeiders, verwerkers en producenten in het land te brengen om gerichte en gedegen exportontwikkeling te creëren. “De vele plantages zullen dan weer in bloei zijn.” Binda voegt eraan toe dat er een ondernemersvriendelijk beleid gevoerd moet worden “met een daaraan aangepast grond uitgiftebeleid.”Hij wijst erop dat Suriname op een kruispunt is beland waar er een keus moet worden gemaakt van erop of eronder. De Akmos zal daarom niet aan de kantlijn staan, zegt hij, maar met elke rechtgeaarde Surinamer de strijd aanbinden tegen falend beleid. “Wij zullen ons niet laten verdelen, maar zullen het kwaad en onrecht dat onze gemeenschap en met name de ondernemers wordt aangedaan, bestrijden.”Binda vervolgt met “Het kan zo niet verder. Wijj geloven dat er geen ontwikkeling zal komen zoder productie, zonder gemotiveerde mensen en zonder good governance.” De Akmos zal daarom haar zienswijze gevraagd en ongevraagd blijven delen met de samenleving. De associatie vindt dat president Bouterse niet heeft kunnen bewijzen het te kunnen. “Voorkomt u onrust in ons liefhebbend Suriname.”