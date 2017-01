Sigmund Proeve





Proeve heeft besloten om het stilzwijgen te doorbreken. Hij is van plan een persconferentie te beleggen. De bij de raad van commissarissen (rvc) in ongenade gevallen directeur, voert aan dat hij zich niet laat wegsturen. Proeve vindt dat het ook zijn verantwoordelijkheid is opdat recht en wet bij de bank wordt nageleefd. In De Nationale Assemblee is in 2011 een wet aangenomen waarin is bepaald dat personen of organisaties 5% tot maximaal 20% aandeel mogen hebben bij een bank. Assuria had 49% van de aandelen. Nu heeft de grootaandeelhouder 44%. Hierdoor heeft Assuria een dominante rol in het beleid van de bank, terwijl naast de Staat (10%) er ook ruim 4000 aandeelhouders zijn.Door een fundamenteel verschil van opvatting over het beleid van de bank heeft de rvc besloten Proeve te schorsen. De bankier zegt dat op 19 januari hij samen met minister Gillmore Hoefdraad, governor Glenn Gersie en de rvc in vergadering was. Aan het eind van de vergadering, diep in de nacht, heeft Hoefdraad aangegeven dat in de ochtend doorgesproken zou worden over deze kwestie. Iets na zeven uur in de morgen kreeg Proeve een deurwaardersexploot waarin hem is meegedeeld dat hij is geschorst door de rvc.Proeve maakt duidelijk dat hij deze kwestie zal aanvechten. Hij is niet van plan om de zaak in der minne te schikken, anders wordt alles wat misgegaan is bij de bank in zijn schoenen geschoven. Proeve merkt op dat de directie op zoek was naar kapitaal om de bank te versterken. Assuria heeft hier niet aan meegewerkt. De geschorste directeur stelt het publiek gerust dat de bank niet failliet gaat. Het geld op DSB is veilig.