Op de internationale luchthaven in Los Angeles is geprotesteerd tegen het immigratie-verbod. (Foto's: Reuters)





Regeringen van Londen en Berlijn tot Jakarta en Teheran hebben zich tegen de inreisbeperkingen van Trump uitgelaten. Volgens het uitvoeringsbesluit van Trump worden vluchtelingen uit Syrië en zes overwegend islamitische landen in de komende vier maanden geweerd uit de Verenigde Staten. Volgens Trump beschermt zijn verbod de Amerikanen tegen terrorisme.In Duitsland - dat in grote aantallen vluchtelingen van de Syrische burgeroorlog heeft opgenomen – heeft bondskanselier Angela Merkel gezegd dat de wereldwijde strijd tegen het terrorisme geen excuus is voor de maatregelen. De maatregelen rechtvaardigen niet om mensen van een bepaalde achtergrond of geloof onder algemene verdenking te plaatsen, laat haar woordvoerder weten.Merkel heeft haar bezorgdheid geuit tegenover Trump tijdens een telefoongesprek. Ze heeft hem eraan herinnerd dat de Conventies van Genève de internationale gemeenschap verplichten om oorlogsvluchtelingen op humanitaire gronden op te nemen, voegt de woordvoerder eraan toe. Merkel’s gevoelens hebben weerklank gevonden in Parijs en Londen. "Terrorisme kent geen nationaliteit. Discriminatie is geen antwoord", zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Marc Ayrault, terwijl zijn Britse tegenhanger Boris Johnson tweet: "Verdeeldheid en verkeerd om te stigmatiseren vanwege nationaliteit."Samen met Syrië, treffen de inreisbeperkingen van de Verenigde Staten reizigers met een paspoort uit Iran, Irak, Libië, Somalië, Sudan en Jemen. Trump zegt dat zijn bevel, dat vluchtelingen voor onbepaalde tijd verbiedt, “geen moslim verbod” is. Hij heeft er echter aan toegevoegd dat hij zou proberen om prioriteit te geven aan christelijke vluchtelingen uit het door oorlog verscheurd land.De Arabische bondgenoten van Washington, met inbegrip van de Golfstaten en Egypte, waren overwegend stil. De regering in Irak, die samen met Washington strijdt tegen de ultra-harde islamitische groepering Islamitische Staat en meer dan 5.000 Amerikaanse troepen onderdak biedt, heeft tot nog toe ook geen commentaar gegeven op het verbod. Maar sommige leden van het parlement vinden dat Irak met soortgelijke maatregelen tegen de Verenigde Staten moet komen. In Bagdad, heeft de invloedrijke sjiitische geestelijke Muqtada al-Sadr gezegd dat Amerikaanse staatsburgers Irak moeten verlaten, als vergelding voor de inreisbeperkingen. "Het zou arrogant van je zijn om Irak en andere landen vrij binnen te komen, terwijl je hen de toegang tot jouw land blokkeert…en daarom moet je je onderdanen weghalen,” schrijft hij op zijn website. Er was geen onmiddellijke reactie van Islamitische Staat op de inreisbeperkingen, maar zij heeft in het verleden de Amerikaanse controle op de islamitische buitenlanders gebruikt om islamitische woede te stoken tegen Washington.De inreisbeperkingen zijn vrijdag ingegaan en hebben onmiddellijk een ravage aangericht en gezorgd voor verwarring voor toekomstige reizigers met een paspoort uit de zeven landen. De maatregelen hebben het Amerikaanse immigratie-systeem in een chaos gestort. Amerikaanse burgerrechtenorganisaties en geloofsgroeperingen, activisten en democratische politici hebben gezworen om het verbod te bestrijden.De regering in Teheran heeft beloofd in natura te reageren op het Amerikaans verbod op bezoekers uit Iran, maar vandaag heeft minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, op Twitter gezegd dat de Amerikanen die al een Iraans visum hebben het land kunnen binnenkomen. "In tegenstelling tot de Verenigde Staten, heeft ons besluit geen terugwerkende kracht. Allen met een geldig visum voor Iran, zullen worden verwelkomd," zegt Zarif.Trump, een zakenman die tijdens zijn campagne met succes de Amerikaanse vrees voor militante aanvallen bespeelde, had een "extreme doorlichting” van immigranten en vluchtelingen uit gebieden die het Witte Huis een hoog risico noemde, beloofd.Ook de Deense, Zweedse en Noorse regeringen hebben de Amerikaanse immigratie-maatregelen bekritiseerd. De Canadese premier, Justin Trudeau, heeft gezegd dat zijn land mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging, zal verwelkomen. "Aan degenen die op de vlucht zijn voor vervolging, terreur en oorlog, Canadezen zullen u verwelkomen, ongeacht uw geloof. Diversiteit is onze kracht #WelcomeToCanada," tweette hij.