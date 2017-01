Marcellino Nerkust, president Fols.





De gesloten overeenkomsten tussen de Fols en de BvL enerzijds, en de regering anderzijds met dat wat de voorzitter van de BvL tijdens zijn persconferentie heeft aangegeven over wat de rechter gezegd heeft, wordt een soort hybride situatie. Een soort vermenging van ongelijksoortige zaken. Aan de ene kant is er een overeenkomst over het implementeren van het herwaarderingsprogramma met de onderwijsbonden Fols en BvL en daartegenover moet er weer apart overleg gevoerd worden tussen de BvL/AlS en de regering/raadsadviseurs. Een soort hybride situatie. Hoe dit de komende tijd zal uitpakken moet nog worden bezien.Dat de heer Wilgo Valies de Fols-president, Marcellino Nerkust, onderuit zou halen was te verwachten. Dat is de BvL-voorzitter ten voeten uit. Niemand stuurt hem om steeds het uiterste vakbondsmiddel te gebruiken en wanneer hij geen resultaat behaalt, dan wordt er een zondebok aangewezen. Ik ga niet op zijn toer, maar wil slechtst feiten vermelden.Op zondag 22 en maandag 23 januari 2017 hebben de presidentiële commissie en de minister van Financiën aan zowel de BvL en de Fols hetzelfde aangeboden. Aan de BvL op zondag 22 januari 2017 en aan het Fols-presidium en de Fols-ledenraad (de besturen van de aangesloten lidbonden van de Fols) op maandag 23 januari 2017.Hierbij heeft de minister van Financiën o.a. het volgende aangegeven:• De onderwijsbonden hebben een vooruitgeschoven positie met de SRD 375 over de maanden oktober, november en december 2017.• Er zijn ook andere groepen waarnaar er gekeken moet worden zoals, gepensioneerden, AOV'ers, mensen met een beperking, instellingen die subsidie genieten en de normale posten die moeten draaien.• Voor de twee manden die er nog zijn ( januari 2017 en februari 2017) is er ruimte voor nog SRD 200 naast de SRD 300. De leerkrachten zullen dan SRD 500 ontvangen over januari 2017 en ook SRD 500 over februari 2017.• “Dit is het uiterste dat de regering nu kan aanbieden; verder dan dit kunnen we niet gaan.Na onderlinge discussies en schorsingen, is de Fols tijdens dit overleg hiermee akkoord gegaan en heeft daarbij ook kunnen afdwingen dat bij de concrete uitvoering van het herwaarderingsprogramma eind maart 2017, de SRD 500, over de maand januari en de SRD 500 over februari 2017 volledig worden kwijtgescholden.Dat de voorzitter van de BvL uit is op macht, blijkt uit het feit dat dat hij reeds in april 2016 bezig was met ondermijnde activiteiten naar de Fols toe. Publiekelijk tijdens een programmahad hij reeds aangegeven dat er in Suriname één vakorganisatie moet komen. Tijdens zijn persconferentie van zaterdagmorgen heeft hij het herhaald: “Het is een kwestie van tijd en de Fols zal ophouden te bestaan.”Hij kon zich niet conformeren met de structuur van de Fols om tot besluitvorming te komen. Het duurt de man te lang! Daarnaast heeft de Fols-presidentom de overeenkomt van 16 april 2016 (nadat deze was uitgelekt) zodanig aan de ledenraad te presenteren dat de Fols-ledenraad het moest verwerpen/afwijzen met het uiteindelijke doel: Een staking proclameren!De BvL-voorzitter wil hoe dan ook de verhoging van het salarisaspect van de onderwijsgevenden (volgens model Wilgo Valies) in het kader van het herwaarderingsprogramma op zijn naam schrijven en wel vóór de maand maart 2017. Vandaar de deadline van midden februari 2017. Eind februari 2017 wil hij het op zijn naam schrijven.Wat de achterliggende zucht naar macht is, is onduidelijk. De Fols-president is echt niet van plan steeds in een cirkel rond te draaien van Wilgo Valies t.w.Als Wilgo Valies wil scoren, laat hem maar scoren! Als Wilgo Valies zijn zucht naar macht zo wil bevredigen, laat hem maar zijn gang gaan. De tijd zal het wel uitwijzen!