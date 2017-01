BEP-voorzitter Celsius Waterberg tijdens zijn Opo Yari toespraak. (Foto: René Gompers)





Waterberg stelde dat het nu niet de tijd is om salarisverhoging te vragen. Hij merkte op dat de regering in deze moeilijke tijd het gedurfd heeft om vijftien basisgoederen in prijs te verlagen. Er hoeven geen invoerrechten en belastingen op die goederen betaald te worden. Hij is de mening toegedaan dat de vakbonden moeten vragen om koopkrachtversterking. Zij moeten ervoor opkomen dat de koers omlaag gaat. Salarisverhoging heeft geen zin als daardoor de goederen in de winkels duurder worden.Wanneer onderwijsgevenden SRD 4000 eisen, wat moeten de mensen die afgestudeerd zijn van de universiteit dan vragen, vroeg Waterberg zich af. Net als Bouterse zei Waterberg dat mensen bezig zijn de regering weg te krijgen omdat ze zelf aan de macht willen komen. Hiervan zijn zelfs schoolkinderen de dupe geworden.Waterberg deelde zijn achterban mee dat mensen straks weer zullen kunnen lachen. Er zijn verschillende projecten in voorbereiding om uitgevoerd te worden. Mensen gaan weer een baan kunnen vinden. Hij merkte op dat in De Nationale Assemblee de oppositie tegen wetten stemt, terwijl zij ook klagen over slechte wegen. Zonder geld kan de regering geen wegen asfalteren en projecten uitvoeren. Hij beloofde de BEP'ers dat het weer goed zal gaan met het land. Zij moeten geduld betrachten.