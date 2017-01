President Desi Bouterse is aan het hoofd van een NDP-delegatie naar de Opo Yari bijeenkomst van de BEP gegaan. Rechts BEP-voorzitter Celsius Waterberg. (Foto's: René Gompers)





Bouterse leverde kritiek op de staking van onderwijsbonden. Leerlingen hebben meer dan twee weken geen onderwijs ontvangen. Dit was volgens de president helemaal niet nodig. Mensen zijn naar De Nationale Assemblee gegaan om te zeggen dat zij het onderwijsproces willen normaliseren, maar als ze buiten zijn worden mensen opgeroepen de straat op te gaan. Er is oppositie en coalitie, maar in sommige zaken moet men in de eerste plaats Surinamer zijn. De president herhaalde dat de enige vijand de armoede is. Hij is blij dat kinderen maandag eindelijk weer onderwijs kunnen genieten.De president legde uit dat hij tot diep in de ochtend bezig is met problemen van het land. Er worden allerlei geruchten de wereld ingestuurd. Dan is SLM laat, want hij zou het vliegtuig hebben gepakt en naar Cuba zijn gegaan. Dan heeft hij een hartstilstand gehad. Bouterse wenste de mensen geluk die hem allerlei dingen toewensen.Over de BEP en de Hervormings Beweging was Bouterse vol lof voor de steun die hij ondervindt in moeilijke tijden waarin het land zich bevindt. Hij haalde aan dat de hele wereld problemen ervaart. Niet alleen Suriname heeft het moeilijk. In Nederland is er zelfs een voedselbank ingesteld om noodlijdenden te helpen. Hij vroeg de mensen vertrouwen te blijven hebben en geloof in elkaar. Met gezamenlijke inspanning komt het land uit het moeilijke vaarwater. Samen moet het land worden opgebouwd, het is nu geen verkiezingstijd, benadrukte Bouterse.