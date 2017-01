Angelic Alihusain-Del Castilho, voorzitter van DA'91.





Diverse sprekers hebben tijdens de Opo Yari van de SPA zaterdagavond het beleid van de regering fel bekritiseerd. Het woord werd ook gevoerd door de vakbondsleiders Lloyd Read en Robby Berenstein, voorzitter van C-47. Zij benadrukten dat C-47 en de SPA elkaars bondgenoten zijn en steeds gesteld hebben dat vakbond en politiek samengaan. Castelen merkte op dat resultaten die vakbondsleiders met goede collectieve arbeidsovereenkomsten bereiken voor werkers, teniet worden gedaan door het beleid van de regering. Het volk wordt verarmd door slecht bestuur en corruptie. De strijd van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname werd hogelijk gewaardeerd door de vakbondsleiders, DA'91 en de SPA. Volgens Castelen gaat het echt niet om SRD 500 extra per maand of SRD 4000 aan salaris. Het gaat om een fundamentele strijd voor lotsverbetering en waardering.Alihusain-Del Castilho haalde aan dat respectloos omgegaan wordt met onderwijsgevenden. Gezondheidszorg is volgens haar in een kritieke toestand. De regering voert volgens haar een wanbeleid. Zij bracht in herinnering dat aan landsdienaren door de president een loonsverhoging is beloofd uiterlijk eind april. "Fu pe a moni o komopo?"vroeg de voorzitter van DA'91 zich af. Zij merkte op dat het volk bedrogen en voorgelogen wordt. Volgens haar is door het verkwistende beleid en ongelimiteerde leningen het land op weg naar faillissement. Er wordt gegokt met de toekomst van het land en de jongeren. De regering zal met alle democratische middelen gedwongen worden tot aftreden. Er zal nationaal en internationaal strijd gevoerd worden.Castelen en Berenstein legden uit dat vanaf de basis de strijd gevoerd zal worden. Veel leiders praten hun eigen taal, zonder naar het volk te luisteren. Straks zullen deze leiders alleen staan, stelde Berenstein. Castelen haalde aan dat er geen vertrouwen is in de regering. Er moet verandering hierin komen. Hij benadrukte dat SPA niet bezig is te destabiliseren. De SPA-voorzitter stelde dat de partij rust en orde wil. Maar als mensen bezig zijn met grappenmakerij en komedie, dan is de partij verplicht krachten te bundelen en mensen tot in de kleinste eenheid te organiseren om strijd te leveren. SPA belooft om dit jaar met partners in binnen- en buitenland alle democratische middelen aan te zullen wenden om strijd te voeren. Er zal druk uitgeoefend worden op de regering voor verandering van het bestuur.