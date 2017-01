Henk F. (31) is ingesloten voor poging tot verkrachting van zijn vrouw met wie hij geruime tijd in onmin leeft. Toen de vrouw tegenstribbelde, heeft hij haar enkele slagen toegebracht en mishandeld.Het koppel heeft drie kinderen. Henk F. is op opgespoord en aangehouden door de wetsdienaren.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Henk F. in verzekering gesteld. De vrouw heeft een bloeding aan hoor oog en slagen overgehouden. Zij moest medisch worden behandeld, meldt de Public Relations.