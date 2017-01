President Desi Bouterse tijdens de nieuwjaarslunch van de Chinese vereniging Fa Tjauw Song Foei. (Foto: Ranu Abhelakh)





Hij vroeg de regering om de politie te versterken en om meer effectieve maatregelen om de criminaliteit te voorkomen, te bestrijden en te bestraffen. “En om de veiligheid van de burgers in deze moeilijke tijd te waarborgen.” De voorzitter blikte in zijn nieuwjaarstoespraak ook terug op de activiteiten van zijn organisatie. Problemen zijn opgelost en het sociale werk is goed uitgevoerd. Hij sprak de hoop uit dat de gouden haan, Suriname veel eieren mag schenken.In Chinese astrologie staat de ‘gowtu kakafowru voor trouw, doorzetting en loyaliteit’ en dit feest wordt wereldwijd groots gevierd, gaf president Desi Bouterse in zijn toespraak aan. “Elke ochtend wanneer trouw a kakafowru e bari, de haan kraait - op elke dag door God gegeven, laat onze relatie Suriname en de Volksrepubliek China voortgang vinden.”Vanaf de komst van eerste groep Chinese immigranten, hebben Chinezen zich in Suriname gevestigd. Je kunt ze niet meer wegdenken uit het land gaf Bouterse aan. We zagen hen als omu snesi op de hoek aan, en vandaag de dag hebben ze grote supermarkten en malls. “Zij zijn deel en onderdeel van de Surinaamse gemeenschap geworden.” Chinezen bekleden verschillende functies in de samenleving. “Dat wil zeggen dat ze heel goed geïntegreerd zijn in onze samenleving.”Bouterse greep de relatie Suriname-China ook even aan om zijn erkentelijkheid bij het Chinese volk te benadrukken. “Voor de wijze waarop het helpt om samen met ons Suriname op te bouwen. Wij willen daarvoor dank zeggen.” Hij dankte China ook voor de hulp op het gebied van infrastructuur, volksgezondheid en vooral voor studiemogelijkheden aan Surinaamse jongeren om in China te studeren. De president wenste alle aanwezigen een gezond en succesvol jaar toe.De Chinese ambassadeur Zhang Jinxiong ging in zijn nieuwjaarswens ook in op de bijdrage van de personen met Chinese afkomst. “De Surinaamse Chinezen maken een belangrijk deel uit van de Surinaamse bevolking. Volgens Zhang zijn zij één van de voortrekkers die zich hebben ingezet voor het ontstaan van de Republiek Suriname. Zij hebben niet alleen een grote rol gespeeld in sociaal economische ontwikkeling, maar ook in de opbouw van de harmonieuze multiculturele samenleving in Suriname.“Chinezen werken schouder aan schouder met andere etnische groepen om Suriname, hun thuisland mooier en moderner te maken.” De ambassadeur is ervan overtuigd dat door gezamenlijke inspanning van de overheid en het volk en solidariteit van alle etnische groepen alle moeilijkheden te overwinnen zijn. Het Jaar van Haan staat voor energie, ijver, lef, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Zhang: “Laten wij werken met betrouwbaarheid voor een beter leven in het Jaar van de Haan.”Het Lentefeest (Spring Festival) ofwel Chinees Nieuwjaar wordt al enkele dagen door miljoenen mensen gevierd. Vandaag hebben enkele Chinezen verenigingen hun traditionele lunch gehouden. Op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken wordt vanavond en zondag de derde editie van de Templemarkt gehouden.