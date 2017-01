Passagiers zijn genoodzaakt tickets bij de SLM te kopen om alsnog naar Suriname af te reizen. Het is nog onduidelijk als de volgende Insel Air-vlucht uit Curaçao van zondagavond doorgaat.Een deel van de vliegtuigen van Insel Air staan aan de grond op Curaçao voor onderhoud. De vliegoperaties worden uitgevoerd met een beperkt aantal toestellen. Ook de vluchten vandaag naar Miami en Sint Maarten zijn geannuleerd. Bij dochtermaatschappij Insel Air Aruba gaat vandaag de vlucht naar Santo Domingo niet door. Recent werden de rechtstreekse vluchten Aruba - Paramaribo v.v. (Insel Air Aruba) ook tot nader orde stopgezet.Insel Air verkeert al enige tijd in financiële problemen, onder andere doordat het bedrijf zijn geld niet kan terughalen uit Venezuela. Dit heeft directe gevolgen voor de vliegoperaties. Afgelopen woensdag weigerde een deel van Insel Air- piloten nog te vliegen, omdat ze de veiligheid niet kunnen garanderen. Er wordt geklaagd over te weinig vliegtuigonderhoud en een tekort aan middelen voor reserve-onderdelen.Santosh Gangaram Panday