Een Chinese kunstenaar schildert de gelukwensen rond het Jaar van Haan, terwijl de volksartiesten uit Beijing samen een dans oefenen met de Suriname Chinese Cultural and Arts Center. (Foto: Ranu Abhelakh)





Vooruitlopend op zijn nieuwjaarsboodschap, spreekt de ambassadeur de verwachting uit dat door de inspanningen van de overheid, de economische situatie in Suriname beter zal worden. “Ik hoop dat de overheid ook nog strengere maatregelen zal nemen in verband met de veiligheidssituatie.”De haan is ook waakzaam en alert en kraait bij het aanbreken van een nieuwe dag. Suriname en China hebben vorig jaar 40 jaar diplomatieke banden herdacht. “Dit jaar betekent een nieuwe start in onze betrekkingen en ik verwacht dat wij nieuwe vooruitgang zullen boeken.” Beide landen hebben vorig jaar enkele projecten en leningen getekend. De uitvoering hiervan kan leiden tot betere betrekkingen. “Ook dat het politiek vertrouwen zal versterken en dat de bilaterale handelsbetrekkingen ontwikkeld zullen worden”.De feestelijke viering van het Lentefeest in Suriname wordt beïnvloed door economische crisis in het land. Zo pakken de verenigingen die in de middaguren wel de traditionele lunch houden, niet zo breed uit. Het aantal tafels is veel minder! “Ik denk dat ook wij moeten toegeven dat de economische situatie niet zo naar wens is”, zegt de ambassadeur. Hij gelooft dat de veiligheidssituatie ook een rol speelt. “Ik denk dat dit ook de reden is dat er dit jaar minder tafels zijn. Ja, ik vind het jammer. Er zijn zelf mensen die al uit het land zijn vertrokken. Ook dit vind ik jammer.”Bij de oudste vereniging Kong Ngie Tong San zijn van het jaar 150 tafels, 50 minder dan 2016 voor gasten, leden en families. Chung Fa Foei Kon is van 110 tafels naar 50 gegaan. “Je probeert in de gastenlijst te besnoeien en de lunch minder duur te maken. Het is somber, maar je komt er niet onderuit, je moet het Chinees Nieuwjaar vieren”, zegt Stephen Tsang, adviseur van Fa Tjauw Song Foei. Zijn vereniging had vorig jaar 60 tafels en vandaag 45. Hij geeft toe dat door de crisis de verenigingen hebben bezuinigd.De sociaal-culturele vereniging Chung Tjauw heeft hun traditionele culturele show met donaties aan sociale instellingen dit jaar gecanceld. Zij houden ook geen lunch en hun prioriteit is de constructie van een eigen verenigingsgebouw. Ook enkele ‘nieuwe’ (regionale) Chinese verenigingen hebben hun lunch gecanceld of houden die in bestuursverband. “Wij koken zelf thuis. Het is goedkoper”, zegt Wilma Lie. Haar vereniging houdt al twee jaar geen lunch meer. Zij gaat later op de avond wel met de familie naar de templemarkt, “gelukkig is de toegang gratis”.Alle krachten van de Suriname Chinese United Association (SCUA), de overkoepelende organisatie van Chinese verenigingen zijn gegeven aan de organisatie van de derde editie van het Spring Festival Miao Foei 2017. Dit jaar wordt juist een beetje meer uit de kast gehaald. De Templemarkt, een feestelijk cultureel evenement met een braderie duurt dit jaar twee dagen en er treden volksartiesten uit Beijing op. Het evenement op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken start in de vooravond met een culturele parade van Surinaamse etnische groepen en de leeuwendans. Er volgen speeches en de lange rode lint-knip ceremonie door president Desi Bouterse samen met de Chinese ambassadeur en andere hoge gasten.Het podiumprogramma bestaat uit optredens van de Suriname Chinese Cultural and Arts Center en de volksartiesten uit Beijing. Aan het eind van de avond volgt een vuurwerkspektakel. De culturele shows zijn indoor, terwijl het publiek bij de ongeveer 55 verkoopstands langs kan voor snuisterijen, planten, gezondheidsproducten en gerechten, zegt Stephen Lee van het Templemarkt comité. Er zijn ook attracties voor kinderen en de sponsors hebben ook elk een eigen stand voor hun promo activiteiten.Zondag opent de Templemarkt om 10 uur. Verspreid over de dag zijn er verschillende culturele optredens en workshops. De activiteiten van de Templemarkt zijn gratis te bezoeken. De volksartiesten uit verschillende disciplines vormen een gelegenheidsgroep die is samengesteld door het stadsdistrict Beijing. Zij geven shows in verschillende Chinese kunstuitingen, zoals volksdansen, acrobatiek, toverkunst, Beijing-opera, opera gezicht schminken en papierknipkunst.De Chinese Ambassade ondersteunt hiermee de feestelijke activiteit van de Surinaams Chinese gemeenschap. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de multiculturele samenleving van Suriname en de culturele uitwisseling tussen China en Suriname.”Het Jaar van de Haan duurt tot en met 15 februari 2018, wanneer dat van de Hond ingaat.