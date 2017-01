De Amerikaanse president Donald Trump tekent het uitvoeringsbevel dat immigratiebeperkingen oplegt aan burgers van zes overwegend islamitische landen. (Foto: Reuters)





Volgens het bevel van president Trump mogen Syrische vluchtelingen tot nader order de VS niet binnen. Er zal geen visa voor de komende drie maanden worden uitgegeven voor burgers van zes landen, waaronder Iran en Irak.Google vertelt de BBC dat hij bezorgd is over het besluit en alle maatregelen die groot talent naar de VS kunnen blokkeren. President Trump zijn bevel betekent dat duizenden burgers uit Iran, Irak, Syrië, Jemen, Sudan, Somalië en Libië niet zullen worden toegestaan om aan boord te gaan van vluchten van en naar de Verenigde Staten.De nieuwe beperkingen zullen een grote impact hebben op technologiebedrijven die geschoold personeel inhuren uit alle hoeken van de wereld op speciale H1-B visa. Er zijn al meldingen van ‘green card’ houders, die zijn toegestaan om te werken in de VS, maar die nu worden verhinderd op vluchten. ‘Green card’-houders zijn echter niet specifiek genoemd in het uitvoeringsbevel.Google heeft ongeveer 100 van zijn getroffen personeelsleden teruggeroepen uit het buitenland. Microsoft heeft zijn aandeelhouders gewaarschuwd dat immigratiebeperkingen een materiële impact kunnen hebben op zijn activiteiten. De technologie-sector is sterk afhankelijk van hoog opgeleide en goed betaalde werknemers uit het buitenland op de H1-B visa. Als er een risico is, hoe klein ook, dat intellect op enigerlei wijze kan worden beperkt of anderen afschrikt die zich onwelkom voelen, kunnen de grote tech bedrijven heroverwegen waar ze hun belangrijkste medewerkers in de toekomst zullen plaatsen.Trump heeft gezegd dat de maatregelen uitgewerkt in zijn uitvoeringsbevel "radicale islamitische terroristen uit de VS" zou houden. Maar mensenrechtenorganisaties zeggen dat er geen verband bestaat tussen Syrische vluchtelingen in de VS en het terrorisme.De American-Arab Anti-Discrimination Committee heeft burgers uit de getroffen landen, die wonen in de VS geadviseerd om niet naar het buitenland reizen. Er is een petitie van wetenschappers in de VS die protesteren tegen het uitvoeringsbevel. De petitie is ook getekend door elf Nobelprijswinnaars.Sommige Republikeinen hebben de aankondiging van Trump verwelkomd, onder wie de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan. Volgens hem is het "tijd om het visumproces opnieuw te evalueren en te versterken".Het nieuw beleid is ook nadelig voor bezoeken van familieleden. Een Iraakse journalist die in de VS woont, Mohammed al-Rawi, heeft op Facebook laten weten dat zijn vader is geweigerd op een vlucht vanuit Qatar naar Los Angeles. Jamal Abdi van de National Iranian American Council vertelde de onderzoeksjournalistiek organisatie Pro Publica: "We worden overspoeld met telefoontjes en vragen over hoe dit mensen gaat beïnvloeden." De Raad voor Amerikaans-Islamitische Relaties zegt dat hij een rechtszaak tegen het uitvoeringsbevel zal aanspannen.Facebook-oprichter Mark Zuckerberg heeft in een lange mededeling zijn bezorgdheid geuit over het uitvoeringsbevel van president Trump. Hij merkt op dat hij, net als veel Amerikanen, afstammeling is van immigranten.Onder Trump zijn brede uitvoeringsbevel zijn alle opnames van vluchtelingen voor vier maanden geschorst. De tekst van het bevel is enkele uren nadat het was getekend, vrijgegeven. Andere maatregelen zijn onder meer:- Een verbod op vluchtelingen uit Syrië tot er “significante veranderingen” zijn doorgevoerd;- Een schorsing van 90 dagen voor iedereen die komt uit Irak, Syrië, Iran, Libië, Somalië, Sudan en Jemen, met uitzondering van bepaalde visa categorieën, zoals diplomaten;- Prioriteit voor toekomstige aanvragen voor de vluchtelingenstatus van degenen die worden vervolgd om hun geloof, maar alleen als de persoon deel uitmaakt van een religieuze minderheid in zijn land van herkomst;- Een maximum van 50.000 vluchtelingen in 2017 – minder dan de helft van het maximum van zijn voorganger Barack ObamaIn het bevel staat ook dat alle immigratie programma's vragen moeten hebben om "de kans van de aanvrager om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij te evalueren."