N.A. (28) en zijn vrouw M.C.(26) zijn vrijdag aangehouden. Ze worden verdacht van illegaal wapenbezit en zware mishandeling.Regio Bijstandsteam Paramaribo kreeg vrijdagnacht een melding van een vechtpartij bij een pompstation aan de Wilhelminastraat. Ter plaatse trof de politie een man bebloed en moeilijk aanspreekbaar langs de weg aan.Een beveiligingsman verklaarde dat het slachtoffer mishandeld is door een man gezeten in een witte Mark X. Dit voertuig reed met hoge snelheid weg bij het zien van de politie. De achtervolging werd ingezet door de politie. Aan de Mahonylaan werd de bestuurder gesommeerd te stoppen.Bij onderzoek in het voertuig waarin de man en zijn vrouw zaten, werd een 9 mm kaliber vuistvuurwapen en een dolkmes aangetroffen en in beslag genomen. Beide personen zijn door de politie aangehouden.De man verklaarde dat zij zijn beroofd van een mobiele telefoon. Daarom heeft hij de rover enkele vuistslagen toegebracht.