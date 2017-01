Leerkrachten vrijdag bij het kantongebouw aan de Grote Combéweg. Het resultaat van de bijeenkomst wordt zaterdag besproken. (Foto: René Gompers)





Vakbondsleider Wilgo Valies en raadsadviseur Eddy Jozefzoon zeiden aan journalisten dat het resultaat bij de rechter positief is. Beide partijen hebben hun visie gegeven over de situatie. Zij hebben alle tijd genomen om de rechter te overtuigen van hun gelijk.De BvL en ALS hebben de ruimte gevraagd aan de rechter om het voorstel voor te leggen aan de algemene ledenvergadering. Deze is uitgeschreven voor zaterdag 10.00 uur. De leden zullen bepalen of zij het voorstel van de rechter zullen accepteren. Partijen moeten maandagmiddag om 15.00 uur verslag doen bij de rechter.Intussen hebben alle leerkrachten SRD 500 voor deze maand extra ontvangen vooruitlopend op de uitvoering van het herwaarderingsplan. De regering is dit bedrag overeengekomen met de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS). De BvL had het aanbod afgewezen.