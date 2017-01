Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. (Beeld: DNA)





Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft aangegeven op kritieken van de oppositie, dat er niet geleend wordt om te lenen. Het gaat om leningen die nodig zijn voor ontwikkeling. Hij noemde onder andere leningen voor elektriciteit, water, oeververdediging en de gezondheidszorg. Hoefdraad legde uit dat de wet wel urgent is. Zo zijn er leningen goedgekeurd voor de oeververdediging van Coronie en andere ontwikkelingsprojecten. Het geld is niet opgenomen, omdat anders het leningenplafond zou zijn overschreden. Hoefdraad zei dat al zou er niets meer geleend worden, het leningenplafond zou worden overschreden. De economie zal langzaam groeien om een vaart te nemen na 2020.Commissievoorzitter Amzad Abdoel (NDP) benadrukte dat er veel werk is verzet om tot een vergelijk te komen met de regering. De regering had gevraagd om het leningenplafond van 60 naar 80% te brengen. Er zijn drie wijzigingsvoorstellen ingediend om de regering geen blanco cheque te geven. Asiskumar Gajadien, Krishna Mathoera, Dew Sharman (VHP), Gregory Rusland en Patricia Etnel (NPS) stelden dat de regering wel degelijk een vrijbrief krijgt om door te gaan met onbeperkt lenen.Gajadien haalde aan dat evengoed de Wet op Staatsschuld overboord gegooid kan worden. In 2002 is deze wet ingevoerd om ervoor te zorgen dat er niet onverantwoord geleend wordt. Hij zei dat deze wetswijziging misdadig is. Mensen die eraan meewerken kunnen volgens hem het etiket opgeplakt krijgen van misdadiger.Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons merkte op dat zij ook veel moeite met deze wet heeft. Toch kan het niet zo zijn dat de ontwikkeling van het land stagneert omdat door de crisissituatie er geen middelen zijn om investeringen te plegen en ontwikkelingsprojecten uit te voeren. Zij stelde dat het een lichtpunt is dat de volksvertegenwoordiging veel meer controle kan uitoefenen op de begroting. De regering zal voortaan moeten aangeven hoe de projecten gefinancierd zullen worden. De Nationale Assemblee heeft een belangrijke stem om te bepalen welke projecten op de begroting wel of niet goedgekeurd zullen worden.