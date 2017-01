De training is bestemd voor het SBB-personeel en belangstellenden uit de publieke en private sector. De SSB nodigt ook technische commissieleden, Codexcommissieleden, directeuren en onderdirecteuren op de ministeries uit om te participeren aan deze training. Een Technical Officer van het CROSQ zal de principes, impact, typen en niveaus binnen standaardisatie behandelen.De standaarden-, adoptie- , adaptatie-, en revisieprocedure worden gepresenteerd tezamen met de voorwaarden en regels van terugtrekkingen binnen standaarden ontwikkeling. Daarnaast worden rollen, regels, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle functies binnen standaardisatie uitgebreid toegelicht, zegt de SSB-voorlichting.De cursisten zullen ook in staat zijn om regels en verantwoordelijkheden binnen commissies te begrijpen en te vervullen en vaardigheid verwerven in verschillende facetten van standaardenontwikkeling.Volgens de SSB-voorlichting zullen, onder meer, de taken van de nationale technische commissies (TC's) en schaduwcomissies (National Mirror Committee: NMC's) ter sprake komen. Tevens wordt de WTO-TBT Agreement : Code of Good Practice of Standardization" gepresenteerd, alsook de andere publicaties (Technische voorschriften/ verplichte standaarden). Ter afsluiting zal de relatie en rol van de ‘Conformity Assesment’ binnen standaardenontwikkeling en vaststelling van prioriteiten m.b.t nationale standaarden, aan de orde komen.