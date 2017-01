Deelnemers van de REDD+ Nimos bijeenkomsten.





Als voorbereiding op de Project Bestuursvergadering zijn er voorbereidende vergaderingen gehouden waar alle leden waren uitgenodigd. Het REDD+ project probeert door dialoog en informatieverstrekking, de stakeholders in Suriname te betrekken bij het project.Het projectbestuur bestaat uit: de projectuitvoerder (het Nimos en de Project Management Unit, PMU) en het Project Bestuur bestaande uit Overheid, UNDP, Inheemse en tribale volken, het Maatschappelijk middenveld (Major Groups Collective), kennis instituten (zoals het SBB en de Meteorologische Dienst) en vertegenwoordigers van de meest relevante ministeries (waaronder de ministeries van RGB, NH, HI, OW, LVV, RO).Het projectbestuur is verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten van dit project. In het projectbestuur worden door consensus, beslissingen genomen voor de strategische richting van het project. Verder is zij ook verantwoordelijk voor het monitoren van de projectfinanciën.In het kader van de Project Bestuursvergadering zijn de 18 afgevaardigden van de Inheemse- en Tribale gemeenschappen (zogeheten REDD+ Assistenten) waarvan enkelen ook lid zijn van het Project Bestuur ook in Paramaribo ontvangen in de week van 24-26 januari voor een werkbespreking met de Project Monitoring Unit. De werkbespreking met de REDD+ Assistenten moet ertoe bijdragen dat zij worden geïnformeerd over het project en de technische aspecten. De REDD+ Assistenten kunnen op hun beurt de informatie verder communiceren met de Inheemse en tribale gemeenschappen waar zij werkzaam zijn, meldt de organisatie.