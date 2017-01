Minister Edgar Dikan (midden) met leden van het bestuur van OWMCP en hoogwaardigheidsbekleders van Nickerie. (Foto: Voorlichting RO)





De bewindsman heeft het bestuur gevraagd het werk met daadkracht op te pakken, maar daarbij te zorgen voor transparantie en te werken naar eer en geweten. Hij heeft de leden volledige steun toegezegd vanuit de departementsleiding. De toevoeging van twee deskundigen van het ministerie aan het bestuur, moet mede tegen dat licht gezien worden.Assembleelid Rashied Doekhie (NDP) zei bij de installatieceremonie dat er in het verleden veel verkeerd is gedaan. Hij waarschuwt de nieuwe bestuursleden niet diezelfde fouten te maken, maar de weg van integriteit te kiezen.Districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh zei dat de overgang van gezag en bevoegdheden naar de waterschappen, een gevorderde fase is van het decentralisatieproces dat al een tijd in uitvoering is. Hiermee krijgen de waterschappen op hun eigen niveau medezeggenschap in hun regio’s en krijgen boeren en de plaatselijke bevolking meer betrokkenheid bij het bestuur.Het bestuur bestaat uit: Nastali Pawirodikromo (voorzitter) en de leden Adreas Premchand, Sergio Linga, Silvia Helena Pile en Afra Waterberg, Akbarkhan Nazieramadkhan, Zorida Mohamed, aangevuld met Andre Pinas (hoofd afdeling Waterschappen RO) en Lakshmidevie Nankoe, eveneens van het ministerie.De doelen van het OWMCP zijn: 1. Het voorzien van het overtollige wetenschapsgebied van voldoende irrigatiewater en het afvoeren van overtollig water uit het wetenschapsgebied; 2. Het verlenen van diensten aan en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inliggende waterschappen, meldt de afdeling Voorlichting van RO.