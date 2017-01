Delen van terreinen van burgers te Acaribo zijn afgekalfd door het breken van de damwand van de Klaverbladmijn.





Minister Patrick Pengel, die waarneemt op Natuurlijke Hulpbronnen, benadrukte dat Alcoa verantwoordelijk gesteld is voor de schade die wordt geleden. Verschillende burgers bij Acaribo hebben stukken grond met opstallen verloren door landafkalving. De damwand heeft het begeven de vorige week. De vloedgolf die ontstaan is, heeft schade berokkend.De MAS en Openbare Werken hebben een onderzoek gedaan. Het rapport is nog niet af. Ook Suralco/Alcoa doet een onderzoek naar de schade. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons wilde van de minister weten of ondernemers in de stad ook eerst een onderzoek zouden mogen doen als geconstateerd werd dat hun vetput niet goed is. Zij drong net als diverse Assembleeleden aan op een stringent beleid naar Alcoa toe. Wendell Asadang, voorzitter van de commissie Alcoa, gaf verslag over de situatie. Hij benadrukte dat de situatie nog steeds kritiek is. Er zullen reparatiewerkzaamheden moeten worden verricht.Asiskumar Gajadien (VHP) stelde dat de regering nog steeds geen antwoord heeft gegeven hoe het komt dat Alcoa is uitbetaald voor energie, zonder dat deze goedgekeurd is door Natuurlijke Hulpbronnen. Simons merkte op dat de vervolgbespreking over Alcoa de komende week zal plaatsvinden. Nu gaat het om de acute situatie die is ontstaan. Amzad Abdoel (NDP) benadrukte dat Alcoa zich moet houden aan haar verplichtingen. Er kunnen zich op andere plekken ook calamiteiten voordoen.