V.l.n.r: Lout Donders, Bisschop Karel Choennie en Paul Spapens. (Foto: Raoul Lith)





Voor de mensen die iets of meer willen weten over Peerke Donders zijn er verschillende verhalen op een moderne manier geschreven. Er staan interviews en eigen verhalen in. Spapens merkt op dat in deze eerste editie veel verhalen staan over Suriname en Surinaamse mensen en wat zij doen met Petrus Donders. "Wat ons betreft staat de toekomst van Petrus Donders met name in Suriname en het Caribisch gebied. We zien Peerke vanuit Nederlands oog als een mogelijkheid om contact te hebben en om een relatie te onderhouden met Suriname", meent Spapens.De bisschop is ingenomen met het werk dat door de mannen is neergezet. "We moeten Petrus Donders actueel houden. Petrus Donders houdt zichzelf actueel. 130 jaar na zijn sterfdag leeft hij nog, dat vind ik een wonder, zowel hier als in Tilburg", zegt de bisschop. Monseigneur Choennie vindt het boeiend dat Peerke heel eenvoudig was en "zo ook oogst krijgt van het wonderlijke van het gewoon".In Tilburg heeft de stichting een plek waarop het geboortehuis van Peerke staat. "We hebben een museum staan waar we het levensverhaal vertellen van Peerke. Barmhartigheid is de boodschap die verkondigd wordt. Het is het woord dat Petrus Donders ons leert vooral in deze tijd.”Pater Petrus Donders leefde in de periode 1809-1887. Hij werd beschouwd als een zeer belangrijke persoon voor de rooms-katholieken en melaatsen in Suriname. Hij woonde en werkte van 1867 tot 1887 op het melaatsen etablissement Batavia aan de Coppenamerivier. Lepra (melaatsheid) is een besmettelijke ziekte, die vooral wordt overgebracht door het contact met open wonden en bloed. Het was dus heel bijzonder dat Petrus Donders, ondanks hij 27 jaar in Batavia gewoond en gewerkt heeft, niet melaats is geworden. Volgens het Bisdom putte de pater zijn kracht en liefde om te blijven wonen en werken op Batavia, uit zijn diep geloof in de liefde van Jezus.Raoul Lith