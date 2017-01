Agenda vergadering van de BvL en ALS voor zaterdag.





Na afloop van het gesprek in de raadkamer zeiden beide partijen dat de uitkomst positief is. Geen van hen wilde ingaan op de inhoud. Starnieuws verneemt dat het niet gaat om een overeenkomst die zou zijn bereikt. De onderwijsbonden hebben de rechter ruimte gevraagd om hun leden in te lichten over het resultaat. De rechter maakt zich er sterk voor om via dialoog tot een oplossing te komen.Maandagmiddag moeten de partijen terug naar de rechter. Dan zullen de BvL en ALS de rechter meedelen wat het besluit is van de algemene ledenvergadering. Intussen hebben de bonden de leden opgeroepen voor zaterdagmorgen 10.00 uur in Theater Unique. Gezien de procedure die gevolgd is, betekent het dat maandag de leerkrachten nog niet naar school gaan. De onderwijsbonden zijn sinds 10 januari in actie.