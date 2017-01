Namens het Artiesten Collectief Suriname bieden Damaru (links) en Michael Deira een petitie aan president Desi Bouterse. (Foto: Kabinet van de President)





Michael Deira overhandigde vanmorgen de petitie aan Valies. Hij merkte op dat er geen partij wordt gekozen. Volgens Valies moet er in het leven altijd keuzes worden gemaakt. Een delegatie van het Artiesten Collectief Suriname werd ook ontvangen door de president. De artiesten hebben toegelicht waarom zij in actie zijn gekomen. Zij rekenen erop dat er zo snel mogelijk een oplossing komt.De petitie luidt als volgt:"De afgelopen twee weken hebben zich gekenmerkt door een hoogoplopend conflict tussen onderwijsvakbonden en de regering. Een staking om de herwaardering van onderwijsgevenden te bespoedigen, gesprongen onderhandelingen en ten slotte een rechtszaak om een arbeidsgeschil te beslechten, hebben tot nog toe niet geleid tot een voor partijen bevredigende oplossing. Zoveel inspanningen en moeite en toch is niemand echt geholpen. Niet de regering, niet de onderwijsgevenden en niet het Surinaamse kind, dat al twee weken onderwijs moet ontberen. Niet het land Suriname waar wij allemaal zo van houden, vredig naast elkaar leven en elkaars rechten respecteren.Wij van het Surinaamse Artiesten Collectief geloven in een volwassen en duurzame aanpak door alle betrokkenen om te voorkomen dat dit niet een eindeloos arbeids-, politiek en juridisch conflict wordt.Wij kiezen geen partij maar geloven dat wij met alle beschikbare kennis en kunde, met wederzijds begrip en respect en vooral met liefde voor ons geliefd Suriname de school weer spoedig kan beginnen.Elke dag zonder elementair onderwijs is er een teveel.Elke ontevreden onderwijsgevende is er een teveel.Elke ouder/ verzorger, die het moeilijk heeft met rondkomen is er een teveel.Elke regering, die niet begrepen wordt...is er een teveel.We bezitten de wijsheid, hebben een stem, en staan achter de universele rechten om welke moeilijke situatie dan ook - ten positieve te keren voor Suriname.Wij Surinaamse Artiesten roepen onze politieke, geestelijke, vakbonds, economische en andere gemeenschapsleiders op alles te doen om de weg van nationale dialoog een kans te geven omwille van de verdere bloei van onze jeugd, en van het land, dat ons allemaal nog zoveel goeds te bieden heeft.Wi Na Sranan! Sranan Na Wi!"