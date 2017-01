De politie zegt dat Clarissa de universiteit op maandag heeft bezocht, maar dat zij opgegeven moment een telefoontje kreeg, waarop zij is vertrokken. Nadien is zij niet meer gezien. Bij het onderzoek van de politie heeft het spoor geleid naar de 33-jarige Jonathan. Hij is donderdag aangehouden, maar de vermiste vrouw is nog niet terecht.Op social media worden beelden verspreid van een vermoorde vrouw en wordt er gemeld dat het zou gaan om de vermiste Clarissa Boldewijn. De politie doet een dringend beroep om de samenleving om rekening te houden met het leed van de familieleden en niet zomaar van ergens beelden te halen en te publiceren. Verder vraagt de politie medewerking van de samenleving om bruikbare informatie die kan leiden tot het achterhalen van de vermiste vrouw. Voor het geven van informatie kan gebeld worden op 403645, op de tiplijn 179 en het alarmnummer 115.