De astrologen zijn uitgeput geraakt door de schijnbewegingen en decepties van de aap. We gaan van aap naar haan. Het jaar van de haan en nota bene het jaar van de vuurhaan.Het jaar 2016 was in alle opzichten, in mijn ogen, een echte kesie-kesie jaar. Ik heb apen gezien met scheermessen en apen die schijnbewegingen maakten en nog steeds maken, een echte apending. De apen die in bochten praten zijn toch het ergst. Ook de apen die op en neer bewegen als een jojo. Leuk om te zien… je lacht je kapot, echte grappenmakers.Wat niet te zeggen over de apen in een troep, een troep apen, oorverdovend dezelfde mantra uitkraaien. Kijk maar om je heen, de matties, verenigingen en op het werk, ze zijn overal. Ik ben echt moe en uitgeput van al die apen in een apenjaar.Het jaar van de aap had ook de veel voordelen voor de slimme dames en heren die met veel decepties winst konden behalen. Ik denk bijvoorbeeld aan Trump. Over Suriname praat ik niet, ik laat het over aan de lezers, u vult het zelf maar in.Wat te verwachten van de vuur-haan? Na een cyclus van 12 jaar is het weer de beurt van de haan om zijn energie uit te stralen.In 2017 betekent dit:• Veel kansen en uitdagingen• Het grote succes is de som van vele kleine successen die zullen worden behaald• Maar succes komt niet uit de lucht vallen, er moet hard worden gewerkt. Soms is het zwoegen geblazen• Flamboyant, de haan is de mooiste, de slimste en straalt veel vertrouwen uit. Alles oogt mooier in het jaar van de haan.• De haan is heel erg aanwezig. Er zijn veel activiteiten een bruisend jaar is in het verschiet.• De haan staat in het teken van vuur: vurig in de liefde, vurig in de discussies, soms een korte lont, afijn er is veel passie in een hanenjaar.• Hij is op tijd, betrouwbaar en oprecht, roept een ieder tot de orde, kukeleku wakker worden, het is weer tijd om hard te werken voor land en volk. Wakker worden, er moet eten op tafel komen.• Letten op de kleintjes, anders ben je het grote niet waard. Dus niet LL-en, maar werken (do your job) De haan wijst de weg.• En, als het tijd is om te spelen dan is de haan uitgedost in zijn mooie verenpak en is zelfverzekerd. Spelen met passie, wie kan dat beter dan de haan?Ik voel nu al de energie.Twaalf jaar geleden was het 2005. Het begin van een geweldige groei voor Suriname. 2017 is het begin van herstel voor Suriname. Ik geloof het, de energie hangt in de lucht en de hanen onder ons proeven het.Ik mag die trotse vuurhaan wel, Ik snap de haan helemaal en ik ken hem door en door. Ik ben er zelf ook een. En zoals Trump het zou zeggen: