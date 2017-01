Op gegeven moment werd Belinda zo boos, dat ze een scherp voorwerp pakte en haar man enkele steekverwondingen toebracht. Dirk is in een ziekenhuis opgenomen voor medische behandeling.Na haar handelingen heeft ze het huis verlaten waar zij met haar man verbleef. Het is de politie van Latour gelukt om de vrouw op een ander adres op te sporen en aan te houden. Ze heeft verklaard dat haar rivale haar via SMS-berichten heeft uitgescholden, waarop ze haar man ermee confronteerde. Die confrontatie is volgens haar uit de hand gelopen. Belinda blijft voorlopig ingesloten.