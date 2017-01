Vakbondsleider Wilgo Valies na de comparitie van partijen bij de rechter. Achter hem raadsman Gerold Sewcharan. (Foto: René Gompers)





De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) houden zaterdag om 10.00 uur een algemene ledenvergadering. Valies wil nu niks zeggen over de inhoud van de comparitie bij de rechter. Ook advocaat Gerold Sewcharan wil niks loslaten wat bij de rechter is besproken. "My lips are sealed", stelt hij.In elk geval is er geen vonnis van de rechter gekomen. Partijen hebben met elkaar onderhandeld bij de rechter. Indien de algemene ledenvergadering morgen akkoord gaat met het resultaat, zal de staking die sinds 10 januari gaande is, worden opgeheven. "Wij willen ook een oplossing," benadrukt Valies. Daarom wordt er zaterdag vergaderd en niet maandag.