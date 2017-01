In ressort Houttuin hebben vannacht drie criminelen een beroving gepleegd. De slachtoffers zijn mishandeld. Twee slachtoffers hebben letsels opgelopen aan hun hoofd, terwijl een derde klaagt van pijn over het hele lichaam.Starnieuws verneemt dat de criminelen onder andere gewapend waren met een vuistvuurwapen en een mes.De onverlaten zijn ervandoor gegaan met een voertuig van de slachtoffers en geld. De politie van Houttuin is belast met het onderzoek.