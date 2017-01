NH-directeur Dave Abeleven (2de rechts) legt met zijn staf uit dat er een onderzoek naar grafschennis op een concessie te Mothkreek is gestart. (Foto: Raoul Lith)





Controlewerkzaamheden door de inspecteurs vindt altijd plaats in bijzijn van de politie, vertelt Abeleven, “omdat er zich weleens zaken kunnen voordoen, waarbij de politie nodig is.” Bij het ontdekken van de menselijke resten zijn direct de nodige acties ondernomen en zijn alle werkzaamheden van de betreffende concessiehouder voor schelpzandafgraving stopgezet. De politie is meteen een politioneel onderzoek gestart, omdat er hier sprake is van grafschennis. Het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is er bijgehaald en is er met archeologen onderzoek verricht. De eerste informatie is dat het gaat om menselijke resten uit de koloniale tijd, nog vóór 1400 na Christus. “Dit is van culturele waarde.” legt Abeleven uit.De concessiehouder die bezig was en was gestuit op menselijke resten is gewoon doorgegaan met zijn activiteiten. Er wordt nu onderzocht of het gaat om grafschennis. Als het politioneel onderzoek uitwijst dat het inderdaad gaat om grafschennis, dan zullen er maatregelen en gevolgen zijn voor de ondernemer.De NH-directeur benadrukt dat wanneer een concessie wordt verleend dat het ministerie - zoals de wet vereist -, de nodige adviezen inwint van andere relevante ministeries, zoals Regionale Ontwikkeling en Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer. De concessie is destijds uitgegeven op basis van positieve adviezen. De begraafplaats die er stond, maakte blijkbaar achteraf ook deel uit van de concessie.Raoul Lith