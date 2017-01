CEO van Iamgold, Steve Letwin, heeft de oplevering van de gerenoveerde Huize TylTyl bijgewoond. (Foto: Raoul Lith)





Steve Letwin, president en CEO van Iamgold, was persoonlijk aanwezig voor deze ceremonie. Hij is tevreden met het werk dat de aannemer heeft opgeleverd. Kruiner-Gambier stelt dat vrijwel alles van het tehuis is aangepakt. Het dak en plafond zijn compleet gerenoveerd. Het gebouw heeft een verfbeurt van binnen en buiten gehad. Ook is het water- en rioleringssysteem verbeterd en is de elektriciteitsinstallatie aangepakt. De directeur zegt dat de leiding van het tehuis al bezig is een plan op te stellen hoe de onderhoud aan te pakken."Ik ben in Canada opgegroeid in een huis vergelijkbaar met deze. Ik weet hoe het is om niet over faciliteiten te beschikken om te doen wat je echt wilt. Ik heb veel bewondering voor mensen die dit huis hebben gebouwd en het laten werken, want het is niet gemakkelijk,” zegt Letwin. Hij complimenteerde de leiding van TylTyl en gaf aan dat hij bewondering voor hen heeft. Hij benadrukt dat eenieder een bijdrage moet leveren om het werk van het tehuis te continueren.De Iamgold-topman vindt dat het bedrijf er niet alleen is om geld te verdienen, maar ook om anderen te helpen. “Toen ik opgroeide, kreeg ik ook hulp. Het is belangrijk dat wanneer mensen het goed doen in het leven en in posities zitten waar ze terug kunnen geven aan anderen, zij dit ook doen.”Kruiner-Gambier is de gemeenschap erkentelijk voor de hulp die geboden wordt. "Er zijn mensen die haast dagelijks een bedrag geven en sommigen in natura. Ik hoop dat de ministeries hun best zullen doen om de sociale instellingen ook te gedenken. Het maakt dan niet uit welke instelling." Het tehuis vangt kinderen op met een beperking. Op dit moment zijn er 26 kinderen tussen 4 - 17 jaar ondergebracht in Huize TylTyl.Raoul Lith