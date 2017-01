President Donald Trump komt aan op de Philadelphia International Airport in de Air Force One.(Foto: Reuters)





President Enrique Pena Nieto heeft intussen het bezoek dat hij dinsdag aan buurland de Verenigde Staten zou brengen, afgeblazen. Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat Mexico zal betalen voor de muur op de Amerikaans-Mexicaanse grens. De geplande muur was een van Trumps belangrijkste kiesbeloften. Eerder deze week heeft de Amerikaanse leider een uitvoeringsbevel getekend om de barrière langs de 3.200 kilometer Amerikaans-Mexicaanse grens te bouwen.Minister Videgaray zegt: "Een belasting op de invoer uit Mexico naar de Verenigde Staten is niet een manier om Mexico voor de muur te laten betalen, maar een manier om de Noord-Amerikaanse consument ervoor te laten betalen door duurdere avocado's, wasmachines en televisies.'' Hij heeft ook benadrukt dat er met Mexico niet te onderhandelen valt over het betalen voor de muur van Trump.Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer heeft donderdag gezegd dat een belastingheffing van 20% de VS jaarlijks ongeveer US$ 10 miljard aan belastinginkomsten zou opleveren. "Op dit moment is het beleid van ons land om de uitvoer te belasten en de invoer vrijelijk te laten geschieden, dat is belachelijk", stelt hij, eraan toevoegend dat de belasting "gemakkelijk zal betalen voor de muur". Maar Reince Priebus, stafchef van het Witte Huis, merkte later op dat de grens belasting slechts één van de verschillende opties is die worden overwogen.De kloof tussen de buurlanden en handelspartners heeft zich in slechts een week tijd -sinds Trump president is- verdiept. Nadat de Mexicaanse president Pena Nieto zich donderdag uit de top van volgende week heeft teruggetrokken, heeft Trump gezegd dat de bijeenkomst "vruchteloos" zijn zou geweest als Mexico de VS niet "met respect" behandelde en niet zou betalen voor de muur. Volgens president Trump zal de grensmuur tussen de US$ 10 en US$ 12 miljard kosten. De toonaangevende krant Washington Post heeft een eigen onderzoek verricht en komt op het dubbele van het bedrag, US$ 25 miljard.De Mexicaanse leider heeft eerder gezegd dat hij de plannen voor de grensmuur betreurde. In een televisietoespraak vertelde hij de natie "Ik heb keer op keer gezegd: Mexico zal niet betalen voor een muur."De Republikeinse senator Lindsey Graham heeft gewaarschuwd dat de Amerikaanse consumenten uiteindelijk de kosten voor de voorgestelde belasting zullen dragen. "Elk tarief dat we kunnen heffen, kunnen zij heffen. Een enorme barrière voor economische groei", schreef hij online."Bouw die muur", was één van Trump zijn slogans tijdens zijn verkiezingscampagne. In de uitvoeringsbesluiten die Trump heeft getekend, is ook het inhuren van 10.000 immigratie-ambtenaren opgenomen, om de grenspatrouille te versterken. "Een volk zonder grenzen is geen natie," zei Trump. "Vanaf vandaag krijgt de Verenigde Staten weer controle over haar grenzen."