Ronnie Brunswijk (ondernemer/politicus)





De politie is intussen samen met de Ordening Goudsector in het gebied geweest voor het doen van onderzoek. Bij de illegale post die de politieman opgezet had, renden de mannen die daar waren het bos in. Er zijn wel enkele wapens aangetroffen door de politie. Er was een illegaal wapen erbij, zegt Brunswijk."De politieman had mensen illegaal bewapend. Er zijn mannen bij die zelfs gezocht worden door de politie. Dit kan echt niet," zegt Brunswijk. Heel wat mensen zijn op die manier afgeperst. Ook mensen die werken op de concessie van Brunswijk te Mama Dyuka zijn lastig gevallen. De man eiste een deel van het goud op. Hij voerde aan dat hij belast was met de veiligheid van een staatsbedrijf.Brunswijk hoopt dat deze zaak grondig onderzocht zal worden. "Nu blijkt dat het gewoon om een illegale groep gaat onder leiding van de politieman. Zoveel mensen zijn afgeperst, bedreigd en geïntimideerd", zegt Brunswijk. Hij vraagt zich af hoe de politieman aan al de wapens is gekomen waarmee hij mensen heeft bewapend die voor hem werken.