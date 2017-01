Minister Soewarto Moestadja beantwoordt vragen in De Nationale Assemblee. (Beeld: DNA)





Commissievoorzitter Silvana Afonsoea (NDP) merkte op dat in maart de Arbeidsinspectie 70 jaar bestaat. Na 34 jaar is de wet gewijzigd. Nu heeft de Arbeidsinspectie een betere rechtspositie. Zij pleitte ook voor een betere huisvesting van de Arbeidsinspectie. Moestadja zei dat binnenkort het gebouw aan de Gemenelandsweg af is, waar de Arbeidsinspectie haar intrek in zal nemen.De bewindsman zegt dat met de wetswijziging de Arbeidsinspectie meer wettelijk kader heeft om toe te zien op de naleving van de arbeidswetgeving. Er is een betere bescherming gegarandeerd voor de werknemers. De minister beloofde dat nu overal in het land de Arbeidsinspectie nadrukkelijk aanwezig kan zijn.Met de aangenomen wijziging is het 'Decreet' gewijzigd in de 'Wet Arbeidsinspectie'. De taken en bevoegdheden zijn in de afgelopen 34 jaren niet afgestemd op de ontwikkelingen op het vlak van arbeidsverhoudingen en arbeidsbescherming. De wet is in overeenstemming gebracht met de huidige standaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie.De aangenomen ontwerpwet Arbeidsinspectie is de vierde van de zes ontwerpwetten die het ministerie heeft aangeboden aan De Nationale Assemblee voor goedkeuring. Arbeid wijst erop dat drie maanden geleden werden aangenomen: de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst, de Wet Vrijheid Vakvereniging en de Wet op het Arbeidsadviescollege. Deze drie wetten richten zich voornamelijk op verbetering van de arbeidsverhoudingen. De zes wetten die zijn aangeboden aan het parlement moeten gezien worden in het kader van de modernisering van de arbeidswetgeving die dateert uit de jaren veertig. De decreten dateren uit de jaren tachtig van de vorige eeuw.