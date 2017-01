Sieglien Burleson





Raveles werd in oktober 2015 aangetrokken als directeur op het ministerie. Er was verschil van inzicht tussen Burleson en Raveles. Burleson zei eerder aan Starnieuws dat het structureel van aard is. Zij vindt dat de minister eindverantwoordelijke is op het ministerie.Afspraken om beter met elkaar te communiceren hebben niet geholpen. Bij crisismanagement moeten alle neuzen dezelfde kant op gericht zijn, stelt Burleson. Het is een basisprincipe volgens de minister dat de eindverantwoordelijke in de organisatie uiteindelijk de leiding heeft. De ontheffing van Raveles is ook bij de NDP-fractie niet goed aangekomen. Uiteindelijk heeft deze kwestie geleid tot het bedanken van Burleson als minister.