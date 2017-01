Avocaat van de Staat, Dwight Kraag, in gesprek met journalisten. (Foto: René Gompers)





Kraag merkt op dat het aan de rechter is om te beoordelen of wat naar voren is gebracht genoeg is. De Staat heeft aangegeven dat er geen reden is voor de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) om actie te voeren. De regering heeft niet gezegd dat het herwaarderingsprogramma niet wordt uitgevoerd.De rechter heeft besloten om partijen zelf te horen om 12.00 uur. Nadat de informatie is verschaft, zal nagegaan worden of partijen tot een vergelijk kunnen komen. De informatie wordt rechtstreeks gegeven door betrokkenen die hun standpunten zullen toelichten.De Staat vindt dat de staking niet rechtmatig is. Daarom is geëist om het werk onmiddellijk te hervatten. Er is een dwangsom geëist van SRD 100.000 per uur. De BvL en ALS hebben op hun beurt een tegenvordering ingesteld om gesloten akkoorden onmiddellijk uit te voeren. Zij hebben een dwangsom van SRD 1 miljoen per uur geëist. Als partijen niet tot een vergelijk komen, zal de rechter vonnis vellen.