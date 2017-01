Vissers hebben vorige week brokstukken van een gelanceerde satelliet ontdekt in het Bigipan gebied in het district Nickerie. De ingeschakelde politie heeft de aangetroffen delen intussen geïnventariseerd.Er zal een dossier worden opgemaakt en gestuurd naar het Openbaar Ministerie, meldt de Public Relations van de politie. De procureur-generaal van Suriname is reeds op de hoogte gesteld.Het gaat om brokstukken die vermoedelijk afkomstig zijn van de op 5 december 2016 gelanceerde Areana 5 in het buurland Frans-Guyana. De brokstukken die in de oceaan moesten terechtkomen, zijn aan de kustvlakte aangespoeld.