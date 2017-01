De getuige verklaarde dat haar zoon laat thuis aankwam van een dansavond. Ze lagen te slapen. De zoon hoorde een gegil dat uit de kamer van zijn grootmoeder kwam. De zoon wekte de getuige en zei dat hij vermoedde dat er iets met zijn oma gebeurd was. De moeder woont vlak naast haar en zij gingen snel ernaartoe. Zij en haar zoon trapten de slaapkamerdeur open en zagen de verdachte spiernaakt in de slaapkamer staan. Ook andere dorpelingen zagen de man in de slaapkamer naakt staan. Een nichtje maakte zelfs een foto van hem. Het slachtoffer had al eerder zoiets meegemaakt, maar kon de verdachte toen niet zien. De kamer was donker. De vrouw is ziek.De dochter maakt zich ernstige zorgen en hoopt niet dat de verdachte aan een besmettelijke ziekte lijdt. Stepha W. wordt bijgestaan door advocaat Georgette Leter. De advocaat en officier van justitie, Reshmi Rathipal, deden hun uiterste best om de waarheid uit de man te krijgen, maar hij bleef ontkennen. Op 9 februari zal deze zaak verder behandeld worden.Wanita Ramnath