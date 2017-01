De vernieuwing van het pompgemaal te Wageningen is het derde project van Kirloskar, dat in de afgelopen tien jaar 14 nieuwe pompen heeft geïnstalleerd. Dit project is jaren terug ingediend, maar is pas op 12 december 2016 door Algoe goedgekeurd. Het project wordt 100% gefinancierd door Exim Bank of India. Het vernieuwen van de pompen zal in 3 fases geschieden.Het pompgemaal bevat 3 pompen die elk ouder zijn dan 60 jaar. Het onderhoud van het verouderde pompgemaal kost de Staat jaarlijks miljoenen. Van de 3 pompen functioneert alleen pomp 2 goed; pomp 1 functioneert niet en pomp 3 werkt niet optimaal, zegt de voorlichting van LVV.De deskundigen hebben intussen een van de pompen helemaal uit elkaar gehaald om die te bestuderen en te analyseren (bouw, omvang, onderdelen en ligging). Dit alles is vastgelegd en er zijn aantekeningen gemaakt. Komende zaterdag vertrekt de delegatie terug naar India om meteen aan de slag te gaan voor de bouw van de pompen. Het streven is om tenminste 1 pomp te vernieuwen in 2017. In het derde kwartaal van 2018 moeten alle 3 pompen vernieuwd zijn.