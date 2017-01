Minister Patrick Pengel drukt de voorzitter van de commissie Nationale Geneesmiddelen Klapper, Els Dams, de hand. Zij worden omringd door de andere leden van de commissie.





Het is de bedoeling dat er rekening wordt gehouden met de werkzaamheid van medicijnen en de economische haalbaarheid en betaalbaarheid van de middelen die op de lijst voorkomen zegt de voorlichting van Volksgezondheid. “Geneesmiddelen zijn een belangrijke bouwsteen van elk gezondheidszorgstelsel. De selectie van essentiële geneesmiddelen is één van de kernbeginselen van een nationaal geneesmiddelenbeleid”, gaf Pengel de commissie mee.De selectie helpt om prioriteiten voor alle aspecten van de farmaceutische kolom vast te stellen; vanaf de financiering, tot de aankoop alsook het vaststellen van welke geneesmiddelen bovenop de stapel worden gelegd, bij een aanvraag tot registratie en in de financiering van een Universal Health Coverage.Om het maximale uit de beschikbare middelen te halen ter dekking van de zorgvraag, is werkzaamheid en rationeel gebruik van geneesmiddelen een belangrijke factor. De commissie zal bij het invullen van haar taken contact houden met onder meer de zorgverleners, zorgverzekeraars en de patiënten vereniging.In de nationale geneesmiddelen klapper commissie hebben zitting: E. Dams, (voorzitter), M. Naarendorp (ondervoorzitter), M. Mohan- Algoe, E. Boomsma, V. Sewbarat Misser en W Balraadjsing.