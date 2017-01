Advocaat Gerold Sewcharan licht de tegenvordering van de Staat toe. Links bondsvoorzitter Wilgo Valies. (Foto: René Gompers)





Raadsman van de BvL en ALS, Gerold Sewcharan, lichtte de tegenvordering van de bonden toe aan de leerkrachten, die rond 17.00 uur nog aan het wachten waren op het resultaat bij het gerechtsgebouw. Er is nog geen eindpunt bereikt, zei vakbondsleider Wilgo Valies. Hij merkte op dat Sewcharan de zaak van de bonden uitmuntend heeft verdedigd tijdens de zitting.Rechter Suzanne Chu zal vrijdag om 12.00 uur partijen bijeen brengen om na te gaan of het geschil opgelost kan worden, zonder dat zij vonnis hoeft te vellen. Vandaag hebben de advocaten gepleit in de zaak. Wie de bal kaatst moet deze terugverwachten, stelde Sewcharan. Vandaar de tegenvordering.Valies heeft de leerkrachten gevraagd zich vrijdag om half tien aan te melden in Theater Unique. Hij benadrukte dat de regering zich moet houden aan conventies. De loonparagraaf kan volgens hem niet eenzijdig worden ingevuld. De werknemers horen hier inspraak in te krijgen op basis van internationale conventies.