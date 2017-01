Leerkrachten voor het kantongebouw vanaf 13.15 uur. (Foto's: René Gompers)





De rechter begon om 14.00 uur met de rechtszaak. Een grote groep leerkrachten heeft vanaf 13.15 uur postgevat bij het kantongebouw. De advocaat van BvL en ALS, Gerold Sewcharan, heeft aangegeven waar de actie om gaat. De herwaardering zou aanvankelijk per 1 oktober worden uitgevoerd. Deze is verschoven naar 1 januari. De regering heeft hierna tot eind maart de tijd gevraagd. De BvL en ALS hebben hier geen genoegen mee genomen.De regering had dinsdag het besluit genomen naar de rechter te stappen nadat de BvL en ALS het aanbod om SRD 500 in januari en in februari uit te betalen, had afgewezen. Vanaf oktober krijgen de leerkrachten elke maand SRD 375 in afwachting op de herwaardering. Het aanbod is aangenomen door de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS). De Staat wordt vertegenwoordigd door de advocaten Dwight Kraag en Edward Naarendorp.De BvL en ALS hebben op 10 januari vergaderd en zijn vanaf toen in actie gegaan. Een week lang was er geen gesprek gevoerd tussen de onderwijsvakbonden en de regering. Na interventie van De Nationale Assemblee is de dialoog opgepakt, zonder het gewenste resultaat.