De inflatiecijfers over de afgelopen jaren. (Bron: Algemeen Bureau voor de Statistiek)





Op basis van voorlopige cijfers van het ABS zijn de consumentenprijzen op maandbasis in december 2016 ten opzichte van november vorig jaar met 0,2% gestegen.Er zitten 316 items in Surinames CPI-pakket. Prijsopnames worden verricht in Paramaribo, Wanica, Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne en Para. Totaal gaat het om 630 meetpunten.