Vakbondsleider Wilgo Valies spreekt de stakende leerkrachten toe. De strijd wordt niet beslecht aan de groene tafel. (Foto's: René Gompers)





"Wat ook uit de bus mag komen, wat de uitspraak van de onafhankelijke rechter ook mag zijn, we zullen die vuist vasthouden," roept Valies. De actievoerende leerkrachten gaan zich verzamelen bij het Kantongebouw om te tonen dat ze vastberaden zijn door te gaan met de strijd.De zaak werd gisteren uitgesteld om de BvL en ALS de ruimte te geven een advocaat te vinden. Rechter Suzanne Chu is voornemens om een 'comparitie van partijen' te houden. Dit komt erop neer dat partijen zelf tot een oplossing zullen proberen te komen waardoor een vonnis niet nodig zal zijn."We zullen met opgeheven hoofd doorgaan. We zullen door moeten strijden totdat we dat punt hebben bereikt waar we naar toe willen. Dat resultaat is voor nu en de toekomst." De leerkrachten zijn samen in gebed gegaan. Onder begeleiding vanmaken zij zich klaar om te vertrekken naar het gerechtsgebouw aan de Grote Combéweg.René Gompers