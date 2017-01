Een Boeiing 747 tanker van de Verenigde Staten helpt bij het bestrijden van de bosbranden in Chili. (Foto's: Reuters)





Een gigantische Boeing 747 super vliegtuigtanker van de Verenigde Staten (VS), is ingezet om de bosbranden, de ergste in decennia in Chili, te bestrijden. Voor het zuiden van de hoofdstad Santiago geldt een noodtoestand. Van de 85 branden zijn 35 nog niet onder controle. Het gebied dat in vlammen is opgegaan is tweemaal zo groot als de Amerikaanse stad New York.De Chileense Corporatie voor Staatsbosbeheer zegt dat de meervoudige branden 238.000 hectare hebben aangetast en zich verder uitbreiden. Een brandweerman is woensdag overleden nadat hij gevangen kwam te zitten toen hij een gezin uit hun huis had helpen ontsnappen in de buurt van de stad Constitucion.In de afgelopen week zijn drie anderen gestorven en raakten drie gewond. Meer dan 4.000 mensen zijn geëvacueerd uit hun huizen. De super vliegtuigtanker kan 22 maal maar water en brandvertragende middelen dragen dan de reguliere eenmotorige tankvliegtuigen. De kosten van het toestel betaalt de Walton Family Foundation, opgericht door Walmart-oprichters Sam en Helen Walton.De Chileense president Michelle Bachelet heeft ook hulp gevraagd aan haar Franse collega François Hollande, die een bezoek brengt aan Chili. De autoriteiten hebben tevens verzocht om vliegtuigen en helikopters uit de VS, Canada en Mexico en het naburige Argentinië, Brazilië, Uruguay en Peru.De branden verspreiden zich snel in de droge en extreem hete zomer waarmee veel Zuid-Amerikaanse landen kampen. De bosbranden woeden vooral in dunbevolkte plattelandsgebieden in de centrale regio's O'Higgins en El Maule.De bosproducten industrie van Chili is zwaar getroffen door de bosbranden. Na de kopermijnbouw, is de bosproducten industrie in Chili de grootste exportsector. Het land ligt langs de seismisch actieve Pacific Rim en is geen onbekende op het gebied van natuurrampen. Chili wordt vaak getroffen door aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen en sterke stormen. Hierdoor zijn hulpdiensten, bouwvoorschriften en de bewoners meestal goed voorbereid op dergelijke situaties. Maar de omvang van de bosbranden dit seizoen, hebben de autoriteiten overweldigd.