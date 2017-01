De autoriteiten hebben gele koorts-vaccinatie aanbevolen voor gebieden in Brazilië die zijn getroffen. (Foto: EPA)





Vaccinaties worden aanbevolen voor mensen die reizen naar Minas Gerais en andere gebieden met bevestigde gevallen. Gele koorts is een potentieel dodelijke ziekte die wordt overgebracht door muggen. Het grootste gedeelte van Brazilië geldt als risicogebied van gele koorts, maar in de afgelopen jaren zijn er slechts een handvol gevallen geweest.De gouverneur van Minas Gerais heeft een noodtoestand van 180 dagen uitgeroepen. In de meest dichtbevolkte deelstaat Sao Paolo, zijn er ook drie bevestigde gevallen. Bij de buren van Minas in Espiritu Santo en Bahia is er in elk een geval geregistreerd.Naar vijf deelstaten waar gevallen zijn bevestigd of die in de gevarenzone verkeren, zijn ongeveer 5,5 miljoen vaccins gestuurd. De overige zes miljoen vaccins die zijn besteld, zullen binnenkort ook worden verzonden.Het is niet duidelijk wat de toename van gevallen heeft veroorzaakt. Jimmy Whitworth, hoogleraar internationale volksgezondheid aan de, zegt: "Het is ongebruikelijk. Hoe meer gevallen je hebt, hoe meer kans dat het gaat opleven en zal toenemen in stedelijke gebieden." De Braziliaanse autoriteiten nemen de situatie zeer serieus en lijken voldoende vaccin voorraden te hebben, voegt hij eraan toe.