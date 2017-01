Oppositionele wetgevers staan erop dat het onderzoek is afgerond, voordat Jovenel Moise wordt ingezworen als president van Haïti. (Foto: AFP)





De voormalige bananenexporteur ontkent beschuldigingen van het witwassen van geld en het ontvangen van gunstige leningen voordat hij zijn intrede heeft gedaan in de politiek. De beschuldigingen zijn volgens hem een politieke smet door zijn tegenstanders.Vooralsnog is het onduidelijk of de rechter zal beslissen of er daadwerkelijk een zaak wordt aangespannen tegen Moise voordat hij het presidentieel ambt op 7 februari neemt. Het onderzoek is in 2013 begonnen als een routine bankprocedure. De rechter had geen actie ondernomen totdat vier senatoren van de oppositie informatie over de bevindingen eisten."Het moet sommige mensen niet worden toegestaan om gebruik te maken van de wet, als de enige manier om deel te nemen aan de politiek om anderen te beschuldigen van liegen," zegt Moise. De zaak weerspiegelt de politieke verdeeldheid in Haïti.Drie voornaamste rivalen van Moise tijdens de verkiezingen betwisten de resultaten en hebben geweigerd toe te geven aan hun nederlaag. De verkiezing hebben plaatsgehad op 20 november, langer dan een jaar nadat de vorige stemming nietig werd verklaard na beschuldigingen van wijdverbreide fraude.Die stembusgang in oktober 2015, had Moise gewonnen, maar zijn uitdager van de oppositie Jude Celestin betwistte de uitslag. En na gewelddadige onlusten werd de stemming nietig verklaard.Haïti wordt al tientallen jaren geteisterd door politieke instabiliteit en armoede. Het land heeft nog steeds moeite om te herstellen van een verwoestende aardbeving in 2010.