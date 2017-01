Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën woensdag tijdens de openbare commissievergadering over de Wet op de Staatsschuld. (Foto: Raoul Lith)





Tijdens de openbare commissievergadering woensdag zei minister Gillmore Hoefdraad van Financiën dat hij in grote lijnen mee kan gaan met de voorstellen die gedaan zijn. Hij deelde mee dat het Ontwikkelingsplan in afrondende fase is. De begroting en het Ontwikkelingsplan worden goed op elkaar afgestemd. De begroting voor dit jaar wordt behandeld nadat het Ontwikkelingsplan is gepresenteerd.De openbare commissievergadering werd geleid door Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, die opmerkte dat goed gelet zal worden op het begrotingstekort dat gepresenteerd wordt. De toestemming die de regering krijgt, wordt gekoppeld aan het beleid, waarbij De Nationale Assemblee controle zal uitoefenen.Abdoel voerde aan dat deze voorziening tijdelijk is. Wanneer de situatie genormaliseerd is, zal deze voorziening komen te vervallen. De negatieve groei van de economie waarbij het Bruto Binnenlands Product teruggelopen is, maakt deze voorziening noodzakelijk. Commissielid Asiskumar Gajadien (VHP) merkte op dat de Wet op de Staatsschuld liever ingetrokken wordt als de regering nu zoveel ruimte krijgt om te lenen. Hij voerde aan dat de regering zo, oneindig door kan gaan met lenen. Besloten werd dat dit essentiële vraagstuk tijdens de plenaire openbare vergadering verder bediscussieerd zal worden.