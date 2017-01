Ruben S. is voorlopig in vrijheid gesteld. Hem wordt samen met Sigmund Struiken, die omkwam tijdens een schotenwisseling met de politie, diefstal van twee voertuigen verweten. Het gaat om de Mark-X waarmee de beroving gepleegd was en een Toyota Auris die in de garage van Struiken aangetroffen werd. Poging tot doodslag is niet bewezen. Ook zijn er een vuistvuurwapen en munitie thuis bij hem aangetroffen. Daarnaast heeft Ruben S. op verschillende tijdstippen de ondernemer Rohitas S. die beroofd werd, geobserveerd met de gestolen voertuigen, om zijn slag te slaan. Zijn gevangenneming en een celstraf van twee jaar werd geëist.Anthony C. had bij de politie, rechter-commissaris en tijdens het gerechtelijk vooronderzoek bekend. Hij had toen gedetailleerde verklaringen afgelegd. Op de rechtszitting kwam hij terug op zijn verklaringen. Deze verdachte was volgens de officier van justitie heel duidelijk in zijn verklaringen en legde uit hoe Meriba alles voorbereid en beraamd had. Tegen Meriba werd tien jaar geëist. Raadsman Hedley Derby die deze verdachte bijstond, heeft zich op de rechtszitting onttrokken. Aan Starnieuws zei hij dat hij niet op één lijn met zijn cliënt staat.Errol S. hoorde twee jaren minder tegen zich eisen: acht jaren. Volgens Nanhoe was zijn betrokkenheid heel duidelijk en dat heeft hij aangegeven. Ook heeft hij zijn deelname aan de strafbare feiten bekend. Hij heeft de waarheid gesproken. Tijdens het schietincident heeft hij letsels opgelopen. Hij was door Meriba benaderd. Bij de beroving op 9 november 2015 zijn Melvin Tob en Sigmund Struiken, die betrokken waren, omgekomen tijdens een schotenwisseling met de politie. Op 21 februari zullen de raadslieden pleiten in deze zaak.Wanita Ramnath