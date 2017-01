De verdachten wordt ook poging tot doodslag, overtreding van de Vuurwapenwet tezamen en in vereniging ten laste gelegd. Volgens de officier is Meriba de 'Codex Pater Intellectus' geweest: hij is de beramer van het plan, hij gaf de instructies en informatie en hij heeft het plan voorbereid met de medeverdachten.Meriba hoorde een celstraf van tien jaar onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht tegen zich eisen. Deze eis geldt ook voor de medeverdachte Anthony C. De eis tegen Errol S. is acht jaar tegen Ruben S. werd een celstraf van twee jaar onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, geëist. Het verzoek werd gedaan om de man weer in het gevang te plaatsen.Nanhoe voerde aan dat de tijdstippen die Meriba aangegeven had en verklaard had dat hij bij de familie M. was, niet klopten. Ook had hij aangevoerd dat hij een van zijn mobiele telefoons aan Melvin Tob, die in deze zaak samen met Sigmund Struiken om het leven kwam, had uitgeleend. De officier gaf tal van bewijsmiddelen aan, waaruit bleek dat Meriba ten tijde van de beroving niet bij de familie was. Uit de telefoonuitdraai zijn het belverkeer en de tijdstippen uitgelicht. Dit vindt volgens de officier geen ondersteuning in de verklaring van Meriba. Ook hebben getuigen verklaard dat het nummer aan Meriba toebehoorde en niet aan Tob. Verder werd er op dat nummer gebeld, na de beroving, toen Tob al dood was. Tob en Struiken zaten in hetzelfde voertuig, en er zou gebeld zijn. Volgens de ovj is dat niet logisch. De officier voerde aan dat het telefoonnummer aan Meriba toebehoorde en ook bij hem was. Uit de telefoonuitdraai bleek dat Meriba zich in Paramaribo-noord bevond.Een brigadier van politie had verklaard dat hij Meriba in een zwarte Blade gezien had. Er was gefraudeerd met het kentekennummer van het voertuig. Maar, hij zag Meriba erin en maakte er verder geen punt van. Na de beroving is hetzelfde voertuig gesignaleerd. De auto reed achter de Mark-X waarmee de beroving gepleegd was. De verdachten Anthony C. en Errol S. hadden gedetailleerde verklaringen bij de politie, de rechter-commissaris en tijdens het gerechtelijk vooronderzoek afgelegd. Volgens hen kwam het plan van Meriba; hij had ze opgehaald.De wapens en de munitie waren gebracht in de slaapkamer van Struiken. Het gesprek met alle medeverdachten werd ook daar gehouden. Errol S. zou slechts als chauffeur fungeren. Meriba had hem voorgehouden dat er geld te maken was zonder dat er geweld gebruikt zou worden. Meriba haalde Errol S. op met de zwarte Blade. Daarna reed Meriba door in een Mark-X. Bij de beroving werden er schoten gelost. Ook de verdachte Anthony C. begreep dat het om een criminele organisatie ging. Tob en Struiken gaven instructies over het gebruik van de wapens. Alle adviezen en informatie kwamen van Meriba. De stiefmoeder van Errol S. had Meriba herkend toen hij Errol S. kwam ophalen. Toen hij terug zou gaan, heeft hij de vrouw netjes gegroet en zij herkende hem. Daarnaast had Errol S. haar voorgehouden dat Meriba gekomen was. Het belverkeer van Errol S. en Meriba blijkt ook uit de uitdraai.Anthony C. had zeer gedetailleerde verklaringen over Meriba gegeven en noemt hem een grote leugenaar. Op de rechtszitting kwam hij terug op de verklaringen. De beroving was aanvankelijk gepland voor een andere dag in november, maar is niet doorgegaan. Errol S. is consistent geweest in zijn verklaringen. Nanhoe benadrukte dat er leugens zijn verkondigd op de rechtszitting. Zo zou een getuige alles ‘live’ meegemaakt hebben op die dag van de beroving. Achteraf bleek dat die man in het gevang zat. Een andere getuige had verklaard dat hij een gesprek met inspecteur van politie had gehad over het voorval, maar die bleek reeds jaren met pensioen te zijn.De ovj voerde aan dat de verdediging een reconstructie wilde, nadat zij gemerkt had dat het voertuig aan de rechtmatige eigenaar afgestaan was. Hij overhandigde een zevental arresten aan kantonrechter Rewtie Chatterpal en benadrukte dat de medeverdachten ook beaamd hebben. Na het horen van de strafeis wilde Meriba nog het een en ander toevoegen. Hij had het erover dat hij buitenlandse deskundigen zou laten komen om het voertuig waarmee de beroving gepleegd was, te laten onderzoeken. De kantonrechter wees hem erop dat hij het met zijn advocaten kan bespreken en die zullen het dan in hun pleidooi meenemen. Op 21 februari zullen de raadslieden pleiten in deze zaak.Wanita Ramnath